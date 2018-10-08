تظاهرة في غابة ألمانية للتنديد باستخدام الفحم الحجري

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

نظمت منظمتا "غرينبيس" و "بوند" المدافعتان عن البيئة، تظاهرة في غابة "هامباخ" غربي البلاد، تأييداً لقرار إحدى المحاكم بتعليق أعمال شركة "ار دبليو إي" للطاقة، بقطع أشجار الغابة.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالمحافظة على الغابة والتوقف عن استخدام الفحم الحجري.

ويشكل القرار انتصاراً وإن موقتاً للناشطين المدافعين عن البيئة الذين يريدون المحافظة على مساحة 200 هكتار لا تزال موجودة من هذا الحرج الذي سبق لشركة الطاقة أن قطعت أشجاراً فيه على مساحة 3900 هكتار.

ومع أن ألمانيا من الدول الملتزمة باتفاق باريس حول المناخ الرامي للحد من انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض، وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، إلا أنها تعتمد كثيراً على الفحم الحجري الملوِّث في توليد الطاقة الكهربائية.