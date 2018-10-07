حريق غابات يستعر قرب لشبونة وإجلاء المئات

الشارقة 24 - رويترز

يكافح أكثر من 700 رجل إطفاء تدعمهم ست طائرات حريق غابات مستعراً في التلال المحيطة بمنتجعي كاسكايس وسنترا قرب العاصمة البرتغالية لشبونة يوم الأحد، بعد أن أجبر الحريق عدة مئات من السكان على إخلاء منازلهم خلال الليل.

وأفاد مسؤولون بأن 18 شخصاً، أغلبهم من رجال الإطفاء، أصيبوا بجروح طفيفة بسبب الحريق الذي اندلع مساء يوم السبت واستعر بفعل رياح قوية وطقس ساخن بدرجة غير معتادة بالنسبة لشهر أكتوبر.

وأجلت السلطات 300 شخص كإجراء احترازي من موقع للتخييم في المنطقة خلال الليل، إضافة إلى ما يقرب من 50 من سكان قرى قريبة.

وفي مسعى لعدم تكرار المأساة وظفت الحكومة مئات من رجال الإطفاء وعززت من رقابتها لضمان إزالة ملاك الأراضي للأعشاب والشجيرات التي تغذي الحرائق.

وشهدت البرتغال أكثر حرائق الغابات فتكا في تاريخها العام الماضي إذ راح ضحيتها 114 قتيلاً.