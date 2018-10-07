إبراهيم الجروان: "الوسم" يبدأ 16 أكتوبر في الجزيرة العربية

الشارقة 24 – وام:

يبدأ موسم "الوسم أو الوسمي" في الجزيرة العربية يوم 16 أكتوبر الجاري، والمشهور عند أهل الإمارات وعموم الجزيرة العربية بأنه أفضل أوقات المطر النافع.

بدوره، أكد إبراهيم الجروان الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الوسم هو مصطلح لفترة زمنية تضم أربعة طوالع من المنازل القمرية، كل منزلة 13 يوماً، وهي العواء ودخوله في 16 أكتوبر، ويليه السماك ودخوله في 29 أكتوبر، ثم الغفر ودخوله في 11 نوفمبر، وأخيراً الزبانا ودخوله في 24 نوفمبر، وينتهي الوسم في 6 ديسمبر، وتبلغ عدد أيامه 52 يوماً، ويعده البعض 60 يوماً لينتهي منتصف ديسمبر.

ويأتي دخول موسم "الوسم" بعد دخول طالع الصرفة، وهو آخر نجوم سهيل الأربعة، وهي "الطرفة والجبهة والزبرة والصرفة"، وسيعقب موسم الوسم أيام الشتاء الباردة وهي المربعانية، التي يبلغ عدد منازلها 3 هي "الإكليل والقلب والشولة"، وعدد أيامها 39، ويكون فيها دخول وقت شدة البرد.