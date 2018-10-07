"مايكل" تتشكل الأحد وتجتاح خليج المكسيك منتصف الأسبوع

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أن عاصفة مدارية ستتشكل على الأرجح في شمال غرب البحر الكاريبي، مساء الأحد، على أن تجلب أمواجاً مرتفعة وأمطاراً غزيرة، إلى ساحل خليج المكسيك بحلول منتصف الأسبوع.

وأوضح المركز في مذكرة، أنه من السابق لأوانه، التكهن بقوة العاصفة، لكنها ستتسبب في أمطار غزيرة وسيول بمنطقة أميركا الوسطى وغرب كوبا وشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، خلال الأيام المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد الوطنية، أن العاصفة كانت على مسافة نحو 450 كيلومتراً بين الجنوب والجنوب الغربي من الطرف الغربي لكوبا، في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، مضيفة أن سرعة الرياح داخل العاصفة بلغت 55 كيلومتراً في الساعة.

وإذا تشكلت هذه العاصفة المدارية بالفعل، فسيطلق عليها اسم مايكل، وهو الاسم التالي على قائمة مركز الأعاصير.

ومن المتوقع، أن تتراجع سرعة الرياح مع تحرك العاصفة باتجاه الشمال الشرقي، نحو ولايات ألاباما وجورجيا وساوث كارولاينا، على أن تصل إلى نورث كارولاينا بحلول الخميس.