اكتشاف نوع جديد من عصفور الطنان في الإكوادور

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن فريق دولي في المعهد الوطني للتنوع الحيوي في الإكوادور، أنه اكتشف نوعاً جديداً من عصفور الطنان في الإكوادور، التي تضم أكثر من 40 % من أنواع هذه الطيور المتواجدة فقط في القارة الأميركية.

وقد عرض الاكتشاف في مجلة "ذي أوك" المتخصصة.

وأوضح فرانسيسكو سورنوسا من المعهد الوطني للتنوع الحيوي والعضو في الفريق الدولي، أنها المرة الأولى التي يعرض هذا النوع من عصفور الطنان وقد تم اكتشافه بعد سنة من الأبحاث.

وأشار إلى أنها المرة الأولى منذ ثلاثين عاماً التي يُكتشف فيها في الإكوادور الغنية بالتنوع الحيوي، نوع جديد من عصافير الطنان.

والعصفور الصغير البالغ حجمه 11 سنتمتراً فقط يتمتع عند مستوى العنق بلون أزرق كثيف، فيما بطنه أبيض مع خطين أسودين ورأس أخضر زمردي.

ويعيش هذا العصفور على ارتفاع ثلاثة آلاف إلى 3700 متر، ويقع موطنه الطبيعي في هضبة بين مقاطعتي لوخا وإل أورو عند الحدود مع البيرو قرب المحيط الهادئ.