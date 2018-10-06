"سبيس إكس" تطلق أول رحلة مأهولة إلى الفضاء في يونيو 2019

الشارقة 24 - أ ف ب:

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أن أول رحلة مأهولة لصواريخ شركة "سبايس أكس"، ستنطلق في يونيو 2019، لتكون أول رحلة فضائية في التاريخ تحمل رواداً تنفّذها شركة خاصة.

وسيحمل الصاروخ رائدين أميركيين، إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض.

ويأتي هذا الإعلان بعد تأجيل متكرّر للمواعيد المعلنة، وهو أمر كثيراً ما يحدث في مجال الفضاء.

وأكد فيل ماكاليستر المسؤول في وكالة الفضاء الأميركية أن الموعد الدقيق ما زال غير واضح، وأضاف أن الصواريخ جديدة، وما زال أمام المهندسين عمل كبير قبل أن تصبح الأنظمة جاهزة للإقلاع.

وسيلي ذلك رحلة أخرى مماثلة، على متن صاروخ من صنع شركة "بوينغ".

وهاتان الرحلتان تجريبيتان، تحمل كلّ منهما رائدين إلى محطة الفضاء الدولية، في مهمة من أسبوعين قبل العودة إلى الأرض.

بعد ذلك، ستعتمد وكالة ناسا هذه الصواريخ، في رحلاتها المنتظمة من المحطة وإليها.

وتعتمد الولايات المتحدة على شركات القطاع الخاص في مجال الرحلات غير المأهولة إلى الفضاء، لكن الرحلتين المرتقبتين في صيف 2019 ستكونان فاتحة تعاون بين القطاعين العام والخاص، في مجال الرحلات المأهولة.

وسيكون من نتائج ذلك أن توقف واشنطن اعتمادها على صواريخ "سويوز" الروسية، لنقل روادها من محطة الفضاء وإليها، المستمرّ منذ خروج مكوكات الفضاء الأميركية من الخدمة صيف العام 2011.