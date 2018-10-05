إعصار يضرب جنوب اليابان وزلزال قوي يهز شمالها

الشارقة 24 – وكالات:

ضرب الإعصار "كونج راي" جنوب اليابان، يوم الجمعة، وجلب معه أمطاراً غزيرة ورياحاً خطرة، حيث تم إلغاء حوالي 150 رحلة جوية.

وأصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في جزيرة أوكيناوا جنوبي البلاد، بسبب الرياح العاتية، وفقاً لهيئة الإذاعة اليابانية.

كما تضررت نحو 30 ألف أسرة في مقاطعتي أوكيناوا وكاجوشيما، من انقطاع التيار الكهربائي، وفقاً لشركات الطاقة المحلية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انهيارات طينية ورياح مدمرة وموجات عالية وعواصف في أوكيناوا وجزيرة كيوشو، وحثت السكان المحليين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وكان الإعصار على بعد 210 كيلومترات شمالاً إلى شمال غربي جزيرة كومي، صباح الجمعة، متجهاً إلى الشمال بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة تصاحبه رياح سرعتها 126 كيلومتراً في الساعة وزوابع بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من شبه الجزيرة الكورية، يوم السبت، ويضرب شمال اليابان يوم الأحد.

وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 250 ملم على جنوب كيوشو، وما يصل إلى 100 ملم في أوكيناوا بحلول صباح السبت.

ويأتي هذا الإعصار، بعد أيام من الإعصار "ترامي"، الذي ضرب أوكيناوا، وعبر البر الرئيسي لليابان مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة، ما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص.

من جهة أخرى، هز زلزال قوي جزيرة هوكايدو الرئيسية بأقصى شمال اليابان، يوم الجمعة، في منطقة شهدت الشهر الماضي واحداً من أقوى الهزات في البلاد.

ووقع الزلزال، الساعة 8:58 صباحاً بالتوقيت المحلي، وأعلنت هيئة الإذاعة اليابانية، أن قوته المبدئية بلغت 5.3 درجة، وأضافت أنه ليس هناك خطر حدوث موجات مد بحري عاتية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال وقع على عمق 42 كيلومتراً، وكان مركزه بالساحل الجنوبي لجزيرة هوكايدو.

وكان زلزال قوته 6.7 درجة، قد أصاب هوكايدو بالشلل في السادس من سبتمبر الماضي، وتسبب في مقتل العشرات، وحدوث انهيارات وانقطاع مؤقت في الكهرباء، عن جميع سكان الجزيرة البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة.