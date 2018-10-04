تسارع وتيرة المساعدات الأجنبية للناجين من "زلزال إندونيسيا"

الشارقة 24 – رويترز:





تسارعت وتيرة الجهود الدولية لمساعدة الناجين من الزلزال المدمر وموجات المد العاتية "تسونامي" في إندونيسيا، الخميس، فيما تزايدت المخاوف بشأن مئات الآلاف من السكان الذي يعانون من نقص الغذاء والماء بعد مرور 6 أيام على الكارثة.

ويبحث السكان اليائسون على الساحل الغربي لجزيرة سولاويسي عن الغذاء في المزارع والحقول، بينما تكافح الحكومة للتغلب على نقص الغذاء والماء والمأوى والوقود في منطقة منكوبة انقطعت بها الكهرباء وتدهورت الاتصالات.

ولاحت الفوضى في الأفق في بعض الأحيان مع قيام أناس غاضبين في مدينة بالو الرئيسية، الواقعة على بعد 1500 كيلو متر شمال شرقي جاكرتا، بنهب محال وتزاحموا على مطار المدينة الصغير، بحثاً عن أي رحلة طيران تخرجهم من الجزيرة.

وارتفع العدد الرسمي للقتلى جراء الزلزال الذي وقع مساء الجمعة الماضي وبلغت شدته 7.5 درجة إلى 1407 أشخاص لقي كثير منهم حتفه جراء موجات المد العاتية والانهيارات الأرضية التي تسبب فيها الزلزال.

وتأتي غالبية الوفيات المؤكدة من بالو ولا تزال الخسائر بالمناطق النائية غير معروفة، وتوقفت الاتصالات بينما دمرت الانهيارات الجسور والطرق.

لكن الجهود الدولية للمساعدة تتحرك بوتيرة سريعة بعدما تخلت الحكومة عن عزوف تقليدي عن تلقي المساعدات الأجنبية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق بأن الولايات المتحدة قدمت تمويلاً مبدئياً، وأرسلت خبراء حكوميين في مجال التصدي للكوارث إلى إندونيسيا، وإنها تعمل على تحديد المساعدات الأخرى التي يمكن أن تقدمها.

ومن المقرر أن تصل بعض المساعدات من بريطانيا وأستراليا إلى إندونيسيا، الخميس .

وأفادت جاكرتا بأن حوالي 20 دولة إجمالاً قدمت مساعدات.