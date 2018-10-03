بزوغ جرم سماوي قزم بالحدود الجليدية للنظام الشمسي

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلن الباحثون بأميركا، عن وجود كوكب صغير، بعيد جداً عن الأرض، لم يسموه حتى الآن، يقع على مسافة من الشمس تبلغ نحو 80 ضعف المسافة بين الأرض والشمس، مما يجعل مساره حول الشمس أبعد بكثير عن مسار كوكب بلوتو، حسبما أفادت مؤسسة "كارنيجي"، مساء الثلاثاء، وذلك تحت إشراف سكوت شيبارد.

واعتبر العلماء هذا الكوكب كأثر محتمل لـ "كوكب X "الافتراضي، الذي يعتقد الباحثون وجوده في المناطق البعيدة للنظام الشمسي، قد رصدوا هذا الجسم السماوي بالفعل عام 2015.

وحسب الباحثين فإن هذا الكوكب الصغير، لا يقترب من الشمس أبداً، مقارنة بكوكب بلوتو القزمي الذي يدور حول الشمس، وقد اكتشفوا في وقت سابق كوكبين آخرين على مسافة مشابهة من الشمس؛ وهما الكوكب الذي أعطي رمز VP113 واكتشف عام 2012 وكوكب "سيدنا".

ويهتم علماء الفلك بالكواكب الصغيرة البعيدة، عن الأرض وعن الشمس، لأسباب منها أنها تكاد تكون معزولة عن الجزء الأكبر لكتلة الشمس، فيما يتعلق بقوة الجاذبية، مما يجعل من الممكن استخدامها كمسبار لفهم ما يجري عند أطراف النظام الشمسي، حسبما أوضح شيبارد.

وكان العلماء يبحثون عن هذا الكوكب عندما صادفوا "كوكب X "، فهذه الأجرام السماوية البعيدة، ستُعرفهم أكثر على النظام الشمسي الخارجي.