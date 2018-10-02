ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي وزلزال إندونيسيا إلى 1234 قتيلاً

الشارقة 24 – رويترز:

أكد مسؤول، الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الزلزالين وموجات المد العاتية "تسونامي" في جزيرة سولاويسى الإندونيسية، ارتفعت إلى ما لا يقل عن 1234 قتيلاً.

وأضاف المتحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث، سوتوبو نوجروهو إن ما لا يقل عن 799 شخصاً أصيبوا، ومازال 99 آخرون في عداد المفقودين.

وأضاف أن أكثر من 61 ألف مواطن نزحوا من منازلهم.

وقد وقع معظم الضحايا في مدينة بالون عاصمة إقليم سنترال سولاويسي، وكانت الجزيرة قد تعرضت لزلزالين الجمعة الماضية، حيث أدى الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر لوقوع موجات مد عاتية "تسونامي".