مركز أبحاث ألماني: نظام إنذار "تسونامي" أخفق في تحذير الناس

الشارقة 24 – رويترز:

أكد مركز أبحاث ألماني قام بتطوير نظام تستخدمه إندونيسيا للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي"، أن النظام تنبأ بالفعل بأمواج يصل ارتفاعها لثلاثة أمتار بعد الزلزال الأخير الذي ضرب جزيرة سولاويسي، لكنه فشل في المرحلة الأخيرة وهي الوصول للناس لتحذيرهم.

وثارت تساؤلات عن سبب إخفاق نظام الإنذار بعد وقوع زلزال بلغت قوته 7.5 درجة قبالة ساحل إندونيسيا، الجمعة، وتجاوز عدد القتلى جراء الزلزال وأمواج المد التي أعقبته 840 شخصاً مع توقعات بارتفاع هذا العدد.

وصرح يورن لاوتريونج مدير الخدمات الجيولوجية في مركز جي.اف.زد، بأن النظام عمل كما هو مقرر له فتنبأ بأمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار شمال غربي سولاويسي، موضحاً أن المشكلة كانت في الاتصال بين السلطات المحلية والناس المتواجدين على الشاطئ على سبيل المثال.

وزودت ألمانيا إندونيسيا بنظام إنذار طوره المركز بعد أن قتلت أمواج مد عاتية 226 ألف شخص في 2004.