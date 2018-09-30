"الأرض تتنفس" حفلاً موسيقياً لفنان روسي فوق تلال القمامة

الشارقة 24 – رويترز:

أطلق الموسيقي الروسي بافيل اندرييف، من سان بطرسبرج، مشروعاً استثنائياً باسم "الأرض تتنفس"، حيث وضع بيانو عملاقاً وسط مكب للمخلفات، لتكون حملة موسيقيةً، بمقطوعات من تأليفه من أجل الأرض، في منطقة ليننجراد بشمال روسيا.

وذكر اندرييف، أن فكرة العرض أتته، بعد أن قدم عزفاً على بيانو عملاق فوق منصة طافية فوق بحيرة في حديقة "روسكيالا" الشهيرة في روسيا، وهي متنزه طبيعي، إذ أراد أن يتحدث عن جمال الطبيعة من الجانب المقابل.

وأضحت مشكلة التخلص من المخلفات، محل نقاش واسع في روسيا، العام الماضي، بعدما تسببت الرائحة الكريهة للمكبات في احتجاجات مستمرة من سكان المدينة.