"ترامي" يضرب جزر اليابان الجنوبية مخلفاً 18 مصاباً

الشارقة 24 – وكالات:

أصيب 18 شخصاً على الأقل، فيما جلب الإعصار "ترامي" رياحاً مدمرة وأمطاراً غزيرة إلى جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان اليوم السبت، مما أجبر المئات على ترك منازلهم.

ودفع الإعصار رقم 24 في الموسم شركات الطيران لإلغاء نحو 400 رحلة من وإلى مطار ناها في إقليم أوكيناوا، حيث من المقرر إجراء انتخابات حكام المقاطعات غداً الأحد.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي 280 ألف منزل في مقاطعتي أوكيناوا وكاجوشيما.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية، أن عين العاصفة كانت حتى مساء السبت، على بعد حوالي 50 كيلومتراً من جزيرة يورون، وتتحرك شمال شرق بسرعة 25 كم/الساعة، مع رياح تصل سرعتها القصوى إلى 162 كم/ساعة وزوابع سرعتها 216 كم/ساعة.