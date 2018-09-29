الزيودي يعلن عن الإطلاق العالمي لاستراتيجية شباب الإمارات من أجل المناخ

الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي متحدثاً خلال فعالية حوار الشباب من أجل المناخ في نيويورك

الشارقة 24 – وام:

أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة عن الإطلاق العالمي لاستراتيجية شباب الإمارات من أجل المناخ، واستضافة الدولة 15 من القيادات الشابة العالمية للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة من أسبوع أبوظبي للاستدامة وعرض تجاربهم في التعامل مع تداعيات التغير المناخي وتحقيق الاستدامة.

كما أعلن معاليه عن إطلاق المبادرة العالمية لدولة الإمارات للتواصل والتوعية بأهمية الاستدامة والعمل من أجل المناخ "الإمارات للاستدامة"، والتي تشمل 3 أقسام تخدم هدف التوعية والتواصل عبر مقاطع الفيديو والألعاب.

جاء ذلك خلال فعالية حوار الشباب من أجل المناخ التي استضافتها وزارة التغير المناخي ومؤسسة "فيس بوك" على هامش فعاليات الدورة الـ 73 من اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك والتي استهدفت تعزيز دور الشباب في التوعية بمعايير ومتطلبات اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة والعمل على تنفيذها على المستوى العالمي.

وفي كلمته خلال الحوار قال معالي الدكتور الزيودي أن تحقيق أهداف اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة بحلول 2030 يعتمد على تعزيز وتنسيق الجهود المبذولة وإشراك كافة قطاعات وفئات المجتمع وبالأخص فئة الشباب لما لها من قدرة عالية على التأثير وإحداث الوعي المطلوب وابتكار الحلول الفعالة لتحقيق هذه الأهداف.

وشهدت الفعالية حضور عدد كبير من المسؤولين وصناع القرار والمختصين من بينهم، برون برونسون وزير الدولة الفرنسي للتحول البيئي، وإدوارد بالميري مدير الاستدامة في مؤسسة "فيس بوك"، وعدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة ماجد السويدي القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك والدكتورة نوال الحوسني الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.