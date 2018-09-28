"البيئة والمحميات" بالشارقة تحتفل بيوم الزراعة العربي

الشارقة 24:

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، الخميس، فعالية بمناسبة يوم الزراعة العربي، في القسم النباتي بمتحف التاريخ الطبيعي والنباتي، استهدفت زوار المتحف، وجاء برنامج الفعالية تحت شعار "نباتاتنا المحلية هي الحل لاستدامة مياهنا الجوفية"، ولاقى استحسان وإعجاب الزوار الذين عبّروا عن تقديرهم لجهود الهيئة التوعوية والعملية المتعلقة بعالم البيئة والحفاظ عليها وحمايتها، وترسيخ وتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد وفئات المجتمع من خلال برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة وهادفة.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، الحرص على الاحتفال بيوم الزراعة العربي، فهو يوم مهم في مسيرة العمل المشترك بالقطاع الزراعي، منذ 27 سبتمبر عام 1972، عندما باشرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمزاولة مهامها كأول جهاز عربي معني بتطوير القطاع الزراعي، تنفيذاً لقرار الجامعة العربية، ومنذ ذلك التاريخ والمنظمة تحتفل بهذا اليوم، وتختار موضوعاً يكون شعاراً لفعالياته، يرتبط ارتباطاً مباشراً بقضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

ولفتت إلى أن بيئة الإمارات تتميّز بالتنوع الكبير في أشجارها، وشجيراتها، ونباتاتها، وأغلبها يتميّز بشكله الجمالي، وتزدان شوارع الإمارات وميادينها وحدائقها بأنواع مختلفة من النباتات التي تضفي لمسات جمالية، وتتلاءم مع ظروف البيئة من حيث حرارة الجو وملوحة المياه، وعدم الاستهلاك الكبير للماء، أو الحاجة الماسة للعناية والرعاية بها، ما يجعل من الضروري الاهتمام بهذه النباتات التي ترسم ملامح المدن والصحاري، وتقف على جوانب الطرق والشوارع بشموخها وجمالها ، منوهة إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء المحميات الطبيعية وبنك البذور للحفاظ على النباتات والأشجار المعمرة، إلى جانب حديقة النباتات الصحراوية وبرنامج التشجير السنوي في محمية المنتثر.

وبيّنت أن البرنامج الاحتفالي بيوم الزراعة العربي، الذي يهدف إلى المساهمة في زيادة الوعي البيئي بالنباتات المحلية في الدولة، والتقليل من استهلاك المياه الجوفية، سلّط الضوء على النباتات المحلية وفوائدها للبيئة، ومقارنتها بنباتات الزينة الأخرى التي تضر بالبيئة من خلال الاستهلاك الكبير للمياه الجوفية.

وأكدت حصة الشامسي، مسؤول متحف التاريخ الطبيعي والنباتي، أن برنامج الاحتفال تضمن معرضاً عن النباتات المحلية ومقارنتها بنباتات الزينة الأخرى، واشتمل على خلفية "برواز نباتي"، وحوامل للمعلومات، بالإضافة إلى عرض النباتات المحلية التي يمكن استخدامها في تزيين الشوارع، وورشة "تأقلم النباتات في الصحراء".