بلدية مدينة دبا الحصن تنظم حملة لتنظيف قاع الميناء

الشارقة 24:

ضمن مبادرات عام زايد، أطلقت بلدية مدينة دبا الحصن مبادرتها البيئية المجتمعية لتنظيف شاطئ وقاع البحر بميناء مدينة دبا الحصن من النفايات العالقة تحت قاع البحر، حفاظاً على البيئة البحرية من التلوث.

وقد ضمت الحملة عدداً كبيراً من ممثلي شركاء البلدية الاستراتيجيين، وهم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وجمعية الإمارات للغوص، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والخليج العربي للغوص، وجمعية دبا الحصن للصيادين، وفئات مختلفة من المجتمع.

أسفرت الحملة عن انتشال الكثير من النفايات والمواد المضرة بالبيئة شملت علباً وأكياساً بلاستيكية، وبالونات وعوامات، وشباك صيد، وقوارير زجاجية وبلاستيكية، وولاعات سجائر من قبل الغواصين، لما تشكله هذه المواد من ضرر كبير، لاسيما على الثروة البحرية من أسماك وطيور وزواحف وثدييات بحرية، التي تهدد حياتها ووجودها في الشواطئ.

بدوره، أكد طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن المبادرة تأتي في إطار التزام البلدية بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، وإشراك شرائح مختلفة من المجتمع عبر تكريس وزرع القيم الإيجابية، وفي الوقت ذاته، تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري لشواطئ المدينة ومرافقها العامة، وحمايتها من كل النفايات والمخلفات، بما يوفر حياة أفضل وبيئة صحية سليمة لجميع قاطني المدينة.

وأضاف أيمن سالم فاضل الريامي رئيس قسم النظافة والصرف الصحي ببلدية مدينة دبا الحصن، والمنسق العام للحملة، أن تنظيف الشواطئ وقاع البحر تأتي ضمن حرص البلدية وشركائها الاستراتيجيين على توفير شواطئ نظيفة ذات معايير عالمية لحماية البيئة البحرية من المخلفات والنفايات، من أجل المحافظة على المظهر العام، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.