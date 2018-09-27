المجلس العسكري التايلاندي يصدر قراراً بمنع إطعام الحمام

الشارقة 24 – رويترز:

دشنت الإدارة المحلية في بانكوك حملة لصيد الحمام وإطلاق سراحه في البرية، بعدما أصدر المجلس العسكري التايلاندي أمراً بمنع إطعام هذه الطيور في الأماكن العامة وسط مخاوف صحية.

وجمع مسؤولون وأطباء بيطريون عينات من دم الحمام الحبيس ولعابه وريشه، للكشف عن أي علامات لأمراض معدية.

وفرضت العاصمة التايلاندية حظراً صارماً على إطعام الحمام وبيع غذائه، وقد يتعرض المخالفون لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر ودفع غرامة قيمتها 25 ألف بات (770.42 دولار).

ويتركز الحمام بكثافة عالية في الأماكن العامة بتايلاند مثل المعابد والأسواق والمتنزهات، حيث يواصل العديد من التايلانديين والسائحين إطعام هذه الطيور.