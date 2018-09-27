الحوت الأبيض "البيلوجا" يظهر مرتين في نهر التايمز

الشارقة 24 – رويترز:

للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي، ظهر حوت أبيض يعرف باسم "بيلوجا" وهو يسبح في نهر التايمز في لندن على بعد مئات الأميال من موطنه الطبيعي في منطقة القطب الشمالي، وهو ما أثار دهشة السكان المحليين.

وكان الحوت الأبيض، الذي يتغذى على الأسماك والحبار والسلطعونات، قد ظهر لأول مرة، الثلاثاء، في نهر التايمز، حيث طفا على السطح بالقرب من جريفزإند في مقاطعة كينت، كما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وأعرب سكان محليون ومنهم شيرلي فيتزجيرالد عن دهشتهم لرؤية هذا الحوت النادر بالقرب من منازلهم، مشيرين إلى أنه حدث لا يتكرر كثيراً وخاصة في منطقة جريفزإند.

وكان آخر ظهور للحيتان البيضاء أو البيلوجا في المياه الإنجليزية في عام 2015، عندما تم رصدها قبالة سواحل شمال شرق إنجلترا، لكنها غادرت المنطقة بعد فترة قصيرة.

وحيتان البيلوجا، التي يصل طولها إلى 5 أمتار ونصف المتر، تقضي معظم حياتها قبالة سواحل ألاسكا وكندا وروسيا، إلا أنها تسافر لمسافات طويلة، بحثاً عن الغذاء.