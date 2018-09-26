فيضانات ناجمة عن الإعصار فلورنس تتجه إلى ساوث كارولاينا

الشارقة 24 – رويترز:





حثت السلطات الأميركية آلاف السكان في جورجتاون بولاية ساوث كارولاينا على مغادرة منازلهم، نظراً لأن الأنهار التي غمرتها مياه الأمطار المصاحبة للإعصار فلورنس قد تفيض في مناطقهم، الأربعاء.

وتقع جورجتاون عند التقاء 3 أنهار هي واكامو وجريت بي دي وسامبيت، وقد تجنبت المدينة إلى حد كبير الضربة الأولى العنيفة للإعصار فلورنس الذي وصل إلى اليابسة، 14 سبتمبر، وهو مصنف كإعصار من الدرجة الأولى وأسفر عن مقتل 46 شخصاً في 3 ولايات.

وأكدت الهيئة الوطنية للإرصاد الجوية، أنها قد تكون شديدة مع اتجاه المياه التي صاحبت الإعصار إلى المحيط.

وصرح راندي أكرز نائب مسؤول المعلومات العامة بمقاطعة جورجتاون، أن السلطات حثت ما بين 6 آلاف و8 آلاف شخص على مغادرة المدينة لكن ليس واضحاً كم عدد السكان الذين امتثلوا لذلك.