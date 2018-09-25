مصرع 5 أشخاص على الأقل جراء فيضانات في المكسيك

الشارقة 24 – واس:

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وعدّ 9 آخرون في عداد المفقودين إثر فيضانات مفاجئة ضربت بلدة بيريبان بولاية ميتشواكان وسط غرب المكسيك.

وأدى هطول أمطار غزيرة بعد ظهر الأحد، إلى فيضان نهر كوتيو المحلي، لتتدفق مياهه على شوارع ومنازل محيطة وتجرف عدة سيارات.

وذكرت وكالة الحماية المدنية الحكومية بالمكسيك، أن شخصين بالغين و3 قاصرين كانوا من بين الضحايا، وأن عمال الإنقاذ ما يزالون يبحثون عن 9 أشخاص أُبلغ عن فقدانهم.

وانضم جنود وضباط شرطة إلى عمال الإنقاذ لمساعدتهم في إزالة ما جُرف من حطام من منازل وشوارع بيريبان، التي تقع على بعد 180 كيلومتراً من حاضرة الولاية موريليا.

وتم إنشاء ملجأ لحالات الطوارئ من أجل إيواء الأشخاص الذين شردتهم هذه الفيضانات، التي بلغ ارتفاع مياهها مايزيد عن 1.5 متر في بعض المناطق.