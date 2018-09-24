الفلبين تستعد لمواجهة إعصار جديد

الشارقة 24 – رويترز:

تستعد الفلبين، الإثنين، لمواجهة إعصار ترامي، الذي قد يؤدي لوقوع انهيارات أرضية جديدة، وذلك بعد أسبوع فقط من هطول أمطار غزيرة وهبوب إعصار أسفر عن مقتل نحو 150 شخصاً.

ومازال رجال الإنقاذ يبحثون عن نحو 80 شخصاً مفقودين جراء وقوع انهيارات أرضية في وقت سابق، بسبب إعصار مانكوت في أقاليم بشمال ووسط الفلبين.

ومن المتوقع أن تواجه عمليات البحث صعوبات، حيث حذر مكتب الأرصاد، الإثنين، من احتمالية وقوع انهيارات أرضية جراء هبوب إعصار ترامي، الذي يحمل رياحاً تسير بسرعة 185 كيلومتراً في الساعة وزوابع بسرعة 210 كيلومتر في الساعة.

ومن المتوقع أن يؤدي إعصار ترامي، الذي سوف يمر فوق شمال الفلبين في طريقه إلى تايوان، لهبوط أمطار معتدلة فوق نفس المنطقة التي ضربها إعصار مانكوت، وتشمل إقليم كورديليرا في شمال الفلبين.