ضمن مبادرة "بيئة أبوظبي"... ولادة 40 رأس مها أفريقي في تشاد

الشارقة 24 – وام:

استقبلت الأراضي التشادية منذ بداية 2018، 40 عجلاً من المها الأفريقي "أبو حراب"، وذلك ضمن مبادرة هيئة البيئة بأبوظبي الرائدة لإعادة توطين هذا النوع المصنف من الحيوانات المنقرضة في موائلها الطبيعية، بالتعاون مع حكومة تشاد والشريك التنفيذي المحلي صندوق المحافظة على الصحراء وغيرها من المنظمات العالمية المعنية بالمحافظة على البيئة، ليصل بذلك عدد المها الأفريقي في تشاد إلى 180 رأساً.

ولا يقتصر الهدف من برنامج إعادة توطين المها الإفريقي "أبو حراب" على إعادة هذا النوع النادر إلى محمية وادي ريم وادي أخيم في تشاد، وإنما يهدف كذلك إلى ضمان تكاثر المها في محيطه الجديد وهذه هي المرة الأولى التي يُنقل فيها المها الإفريقي"أبو حراب"، إلى منطقة غير مسيجة ويتمثل الهدف المبدئي للبرنامج في تأسيس قطيع صحي ومستدام ذاتياً، يضم أكثر من 500 رأس على مدار 5 سنوات بحيث يستمر نمو القطيع وتأقلمه في البرية مع مرور السنوات.

ويُعتقد أن هذا النوع من المها قد اختفى من البرية في أواخر ثمانينات القرن الماضي، وقد تم الإعلان عن "انقراضها في البرية" رسمياً من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في عام 2000، وكانت الحيوانات الوحيدة المتبقية منه في خارج موائله أو في برامج الإكثار في الأسر في حدائق الحيوانات والمجموعات الخاصة حول العالم.