"رضيعة وحيد القرن الأبيض" تنضم لقطيع في أراضي الاحتلال

الشارقة 24 – رويترز:

استقبل قطيع من وحيد القرن الأبيض الجنوبي رضيعة وزنها 50 كيلوجراما هذا الأسبوع وهو أكبر قطيع في أوروبا وفقا لما ذكرته متحدثة باسم حديقة السفاري الواقعة في وسط أراضي الاحتلال الإسرائيلي.

وفتح حراس الحديقة أبواب عنبر الولادة المعزول عن بقية متنزه رمات جان، حتى تلتقي أنثى وحيد القرن الصغيرة بإخوتها.

وولدت الوافدة الجديدة في 14 أغسطس، وظلت في رعاية أمها التي تدعى "تاندا"، حتى سمح لها القائمون على المتنزه بالانضمام للقطيع.

وانضمت تاندا ووليدتها الخامسة إلى القطيع الموجود بالمتنزه والمكون من 300 من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي.

ووفقاً لما ذكرته متحدثة باسم المتنزه فإنه لم يقع الاختيار بعد على اسم لأحدث المنضمين للقطيع.