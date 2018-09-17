جهود لانتشال جثث بعد انهيار أرضي في شمال الفلبين

الشارقة 24 – رويترز:

انتشلت السلطات الفلبينية الإثنين 13 جثة على الأقل، بعد انهيار أرضي تسبب به الإعصار المداري "مانكوت" في شمال الفلبين.

وأكدت السلطات أنه لا يزال هناك 55 شخصاً في عداد المفقودين منهم ستة أطفال، وذلك بعدما طمر الانهيار الأرضي العديد من المباني في إحدى القرى.

وتطوع عمال المناجم للمشاركة في عمليات البحث، فيما انتظرت الأسر أي أخبار عن العثور على جثث ذويهم ،من بينهم تيريزا أوكان عمة اثنين من عمال المناجم، لقيا حتفهما في الانهيار الأرضي وتأمل في العثور على جثتيهما.

وتأثرت بالإعصار المداري حياة خمسة ملايين فلبيني، 150 ألفا منهم كانوا في مراكز إيواء عندما ضرب الإعصار البلاد السبت برياح تجاوزت سرعتها 205 كيلومترات في الساعة.

وخلف الإعصار مانكوت أكثر من 50 قتيلاً بينما تخشى السلطات من أن يزيد عدد القتلى بالعشرات.