ارتفاع عدد قتلى العاصفة فلورنس في أميركا إلى 17 قتيلاً

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع عدد القتلى جراء العاصفة فلورنس إلى 17 قتيلًا على الأقل، وتسببت في هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على ولاية نورث كارولاينا الأميركية وعزل مدينة ويلمنجتون وتدمير عشرات الآلاف من المنازل، وزيادة مخاطر حدوث فيضانات جارفة مع وصول منسوب المياه في الأنهار إلى مستوى الفيضان.

وضعفت العاصفة فلورنس، التي ضربت الولاية في صورة إعصار، الجمعة، لتتحول إلى منخفض مداري صباح الأحد، وأسقطت أمطاراً يصل منسوبها إلى "مئة سنتيمتر" في أجزاء من نورث كارولاينا منذ الخميس.

وقالت الهيئة الوطنية للطقس إن العاصفة لا تزال تتسبب في هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء نورث كارولاينا وشرق ساوث كارولاينا.

وجرى إنقاذ أكثر من 900 شخص من مياه السيول في حين لا يزال 15 ألفاً في ملاجئ بالولاية.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إنه من المتوقع أن تضعف سرعة الرياح داخل العاصفة فلورنس خلال الساعات المقبلة قبل أن تشتد مجدداً.

وأضاف المركز أن العاصفة أصبحت على بعد نحو 70 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة جرينفيل، وتتحرك شمالاً بسرعة 17 كيلومتراً في الساعة.