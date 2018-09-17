مقتل 4 أشخاص جنوبي الصين جراء الإعصار "مانجخوت"

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت السلطات الصينية، الإثنين، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في إقليم قوانجدونج الصيني، وذلك في أعقاب اجتياح إعصار مانجخوت للمنطقة.

ولقى 3 أشخاص حتفهم جراء سقوط أشجار في مدينة قوانجتشو الجنوبية، وتوفي آخر بسبب انهار مبنى في دونجقوان، وفقاً للمركز الوطني للحد من الكوارث في الصين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن عملية التطهير مازالت مستمرة حتى، الإثنين، بعد أن تسببت أسوأ عاصفة هذا العام في تدمير المنطقة، الأحد، ما تسبب في إجلاء أكثر من 5,2 مليون شخص من منازلهم وإلغاء رحلات جوية وتقليص خدمات القطارات.

كما تسبب الإعصار في إصابة هونج كونج بالشلل، كما تسبب في إصابة أكثر من 200 شخص.