سكان جزيرة كينية يصنعون قارباً بلاستيكياً لتسليط الضوء على التلوث

الشارقة 24 – رويترز:





تمكن سكان إحدى الجزر الكينية من بناء قارب مصنوع بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره، والذي جرى جمعه خلال عمليات تطهير المحيط، ليسلطوا الضوء على التهديد المتنامي الذي تشكله مخلفات البلاستيك التي ينتهي مصيرها في مياه المحيطات والبحار.

القارب يبلغ طوله 9 أمتار واستخدم في بنائه أكثر من 10 أطنان من مخلفات البلاستيك، وأبحر للمرة الأولى قبالة سواحل جزيرة لامو الكينية هذا الأسبوع.

وعبر القائمون على المشروع عن أملهم في أن يلهم القارب المتعدد الألوان الناس حول العالم ليجدوا طرقاً لاستغلال البلاستيك المستعمل في أغراض أخرى.