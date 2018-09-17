فيضانات عارمة تضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة جراء الإعصار فلورنس

الشارقة 24 - د ب أ:

ضربت فيضانات عارمة جنوب شرقي الولايات المتحدة، الأحد، جراء الإعصار فلورنس، الذي تراجعت قوته حالياً إلى مستوى "منخفض استوائي"، حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة على ولاية ساوث كارولينا والمنطقة بشكل أوسع.

وأكدت السلطات أن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء العاصفة، بينما تشير وسائل الإعلام المحلية إلى عدد أكبر لكنه غير مؤكد.

وحذرت السلطات من استمرار حدوث فيضانات عارمة، وفيضان أنهار رئيسية.

ورفع المركز الوطني للاعاصير تحذيراته بهبوب العاصفة لولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا، لكن مازال من المتوقع سقوط أمطار غزيرة في الولايتين.

وأضاف المركز أنه مازال هناك مخاطر من هبوب أعاصير، لكنه قال إن سرعة الرياح ستتقلص في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار في سقوط أمطار غزيرة، فيما يتوجه إلى الاتجاه الشمالي الشرقي.

وحذر مسؤولون في ولاية نورث كارولينا السبت، من أن الفيضانات ستزداد سوءاً ووجهوا نصائح للسكان المحليين بالابتعاد عن الطرق.