"فلورنس" يتحول إلى منخفض مداري ويضع 26 ألف شخص بالملاجئ

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤولون أميركيون، أن العاصفة المدارية فلورنس من المرجح أن تضعف، وتتحول إلى منخفض مداري، بعد اجتياحها ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا، ودخولها إلى اليابسة في وقت مبكر الأحد، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، على الأقل، وقطع التيار الكهربائي في حين ارتفعت مناسيب المياه.

وأكد المسؤولون أن العاصفة أسقطت بالفعل أمطاراً بلغ منسوبها نحو 75 سنتيمتراً على بعض أجزاء نورث كارولاينا، وأضافوا أن العاصفة ما زالت خطيرة، ومن المتوقع أن تتجه شمالاً في وقت لاحق إلى فرجينيا.

وانتقل ما يربو على 26 ألف شخص للإقامة في ملاجئ، وأغلقت طرق عديدة، وحذرت السلطات من خطر الانهيارات الأرضية والسيول، مع تعرض السدود والجسور للخطر، بفعل ارتفاع منسوب مياه الأنهار والجداول.

وبحلول السبت كان هناك نحو 676 ألف منزل وشركة بلا كهرباء في نورث كارولاينا، علاوة على 119 ألفاً في ساوث كارولاينا.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وافق على إتاحة التمويل الاتحادي في بعض المقاطعات المنكوبة، ويعتزم ترامب زيارة المنطقة الأسبوع الجاري.