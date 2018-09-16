معهد الإدارة البيئية بالشارقة يطلق استراتيجية في عُمان

الشارقة 24:

أطلق معهد الإدارة البيئية والاستدامة في الشرق الأوسط، ومقره الشارقة، برنامجين لصالح الشركة العمانية للخدمات البيئية القابضة "بيئة"، خلال الربع الأخير من العام الجاري، لنقل خبراته التدريبية إلى سلطنة عمان.

وسيركز مركز التميّز البيئي، الذي أسسته "بيئة" في العام 2007، للإشراف على الإدارة الفعالة للنفايات الصلبة وقيادة استراتيجية الإدارة المستدامة للنفايات في السلطنة، على تقديم ورش وبرامج تدريبية تعنى بالشؤون البيئية للقطاعين العام والخاص.

وتنص مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها بين معهد الإدارة البيئية والاستدامة وشركة "بيئة" العمانية، على إطلاق الورشة التدريبية الأولى في أكتوبر المقبل بمقر الشركة في عمان، وتتضمن برامج متقدمة حول إدارة النفايات تستغرق خمسة أيام، وتستهدف موظفي "بيئة" العمانية، كما يعتزم الجانبان توسيع نطاق البرنامج ليشمل عملاء "بيئة" الخارجيين في موعد سيقرر لاحقاً.

وتتناول الورشة، موضوعات عدة في مقدمتها أفضل الممارسات البيئية والمتطلبات القانونية والمبادئ الصناعية وقضايا الاستدامة وإدارة معالجة تلوث الهواء والمياه، مع تخصيص حلقة نقاش يومية للتعمق في بحث الجوانب الأساسية لإدارة النفايات.

وقال سامي محمد الحنظلي مدير أكاديمية معهد الإدارة البيئية والاستدامة: تعمل عمان على بناء مرافق استعادة المواد والخدمات المرتبطة بها كبديل مستدام طويل الأجل، في إطار التزامها بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع يمثل مركز التميز البيئي التابع لشركة "بيئة" العمانية مصدر الخبرة والمعرفة، والذي سيعنى بتقديم تدريبات من الطراز العالمي، بإشراف خبراء دوليين سيقدمون سلسلة من البرامج التدريبية التي طورها المعهد.

من جهته، قال الدكتور مهاب علي الهنائي مدير مشروع مركز التميز البيئي في شركة "بيئة" العمانية: إن التعاون مع معهد الإدارة البيئية والاستدامة، يهدف لوضع خريطة طريق استراتيجية للمركز، تتيح له تقديم مجموعة برامج للقطاعين العام والخاص، لصياغة معايير جديدة لسلطنة عمان، لتطبيقها على كل الجوانب الخاصة بقضايا الاستدامة البيئية والأمن الاقتصادي.