رئيس الوزراء الهندي يشارك باليوم العالمي للنظافة في نيودلهي

الشارقة 24 _ رويترز:

شارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تنظيف مدرسة في نيودلهي، السبت، ضمن حملة نظافة شملت جميع أنحاء البلاد بمناسبة "اليوم العالمي للنظافة" في الـ 15 من سبتمبر.

والتقط مودي المخلفات، وكنس فناء مدرسة "بابا صاحب دكتور أمبيتكار" الثانوية بمبادرة جديدة، من أجل الحفاظ على النظافة.

وقد أطلق مودي في أكتوبر 2014، حملة تحت اسم "الهند نظيفة"، تهدف لتطوير نظام الصحة العامة بحلول عام 2019.

وتنتشر المخلفات في بلدات ومدن الهند، بسبب الهجرة للحضر، وسوء التخطيط في المدن، وقصور شبكة التخلص من المخلفات، وتلوث الأنهار والبحيرات، بالصرف الصحي والمخلفات الصناعية.