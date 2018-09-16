مكافأة أسترالية مجزية للقبض على ملوث الإنتاج الوطني للفراولة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت ولاية "كوينزلاند" الأسترالية، السبت، عن مكافأة مالية ضخمة لمن يدل السلطات على المسؤول المتسبب بإتلاف المنتج الوطني الكبير للفراولة، في 6 علامات تجارية، جميعها ملوثة بإبر ودبابيس، حسب تصريحات الشرطة، وقد يكون مصدرها مورد مقره في الولاية نفسها، الأمر الذي دفعهم لإصدار تحذيرات تطالب الناس بتقطيع الفاكهة قبل تناولها.

وأكدت رئيسة وزراء "كوينزلاند" أنستيشا باليشيه، في مؤتمر صحافي أن الجائزة مجزية، وأن أحدٌ ما يحاول تخريب الصناعة والإنتاج، لكنهم يعرضون حياة الرضع والأطفال والأسر للخطر.

وتعد الولاية منتجاً كبيراً للفراولة للصناعة وطنية، وحجمها أكثر من 130 مليون دولار أسترالي سنوياً، وقد سحبت مجموعة وولورث كل الفراولة التي تحمل العلامات التجارية المتضررة من متاجرها، إذ تراجعت أسعار الفراولة في شتى أنحاء البلد.

وأعلنت شبكة "إيه.بي.سي نيوز"، السبت، أن أسعار الجملة انخفضت إلى 0.50 دولار أسترالي للصندوق، أقل من تكلفة الإنتاج في الولاية، حيث تزدهر الآن محاصيل الفراولة، واضطر مزارعون للتخلص من أطنان من هذه الفاكهة.