تسبب بانقطاع الكهرباء

إعصار "مانغخوت" يودي بحياة 25 شخصاً في الفلبين

  • الأحد 16, سبتمبر 2018 في 11:07 ص
  • الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي
    الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي
أكد كريستوفر جو المستشار الرئاسي أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يعتزم زيارة الأقاليم الشمالية التي ضربها الإعصار، وسيتفقد الوضع ويقيم الضرر الذي أحدثه مانغخوت.
الشارقة 24 – واس:
 
ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار العنيف "مانغخوت" الذي يضرب الفلبين إلى 25 قتيلاً.
 
وأكد كريستوفر جو المستشار الرئاسي أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يعتزم زيارة الأقاليم الشمالية التي ضربها الإعصار، وسيتفقد الوضع ويقيم الضرر الذي أحدثه مانغخوت.
 
وتحرك الإعصار مانغخوت خارج الفلبين، السبت، بعد أن ضرب منطقة لوزون الشمالية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تسببت في انقطاع الكهرباء والاتصالات.
 
وانتشر رجال الإنقاذ الفيليبينيون في المناطق الريفية والجبلية الأكثر تضرراً، وبلغت سرعة الرياح 330 كلم في الساعة في بعض الأماكن.