إعصار قوي يقترب من هونغ كونغ والصين بعدما اجتاح الفلبين

الشارقة 24 - رويترز:





اتجه إعصار قوي صوب هونغ كونغ والسواحل الصينية، الأحد، واكتسب قوة فوق بحر الصين الجنوبي، بعد أن اجتاح الفلبين وخلف ما لا يقل عن 3 قتلى.

ويعد الإعصار مانكوت أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام إذ يحمل رياحاً تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وهو ما يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلنطي.

وذكرت وكالة الطوارئ الوطنية في الفلبين بأن عاملي إنقاذ قتلا أثناء محاولاتهما انتشال محاصرين وسط انهيار أرضي في منطقة كورديليرا الجبلية، بينما قالت الشرطة إنها عثرت على جثة في نهر بالعاصمة مانيلا.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من هونغ كونغ ويتجه غرباً صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونغ، بالإضافة إلى مكاو على امتداد دلتا نهر بيرل.

وأفاد مرصد هونغ كونغ "وفقاً للمسار المتوقع الحالي، سيكون الإعصار مانكوت أقرب إلى دلتا نهر بيرل بحلول الظهيرة (02:00 بتوقيت غرينتش)".

وقد تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونغ كونغ الدولي، الأحد وأفادت هيئة المطار بأنها ألغت بالفعل رحلات كثيرة.