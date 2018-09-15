13 قتيلاً في الفلبين بسبب الإعصار "مانكوت"

الشارقة 24 – وام:

أفاد مسؤولون محليون، أن 13 شخصاً حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن الإعصار "مانكوت" في الفلبين.

وذكر المسؤولون أن اثنين من عمال الإنقاذ وطفلاً (13 عاماً) وأسرة من أربعة أفراد لقوا حتفهم في انهيارات أرضية منفصلة في إقليمي بينجويت ونويفا فيزكايا بشمالى البلاد.

كما لقي خمسة أشخاص حتفهم في انهيارات أرضية منفصلة في مدينة باجويو القريبة، واعتبر خمسة أشخاص في عداد المفقودين أيضاً، وفي ضاحية باسيج بمانيلا جرى انتشال جثة مراهقة من تحت جسر في نهر ماريكينا الذي فاضت مياهه على ضفتيه.

وتسبب الإعصار الذي صاحبته رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة في انهيارات أرضية وفيضانات وانقطاع للكهرباء والاتصالات على نطاق واسع.

ولم تكمل السلطات الفلبينية حتى الآن تقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار الذي يعد من أقوى الأعاصير التي تضرب البلاد هذا العام ويتوقع أن يؤثر على حياة أكثر من أربعة ملايين شخص.