وفد الدولة يختتم مشاركته في القمة العالمية للمناخ بكاليفورنيا

الشارقة 24 – وام:

اختتم وفد الدولة برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، مشاركته في أعمال القمة العالمية للعمل من أجل المناخ التي عقدت بولاية كاليفورنيا الأميركية لمدة 3 أيام، لمناقشة وطرح الخطط والمقترحات المستقبلية فيما يتعلق بالعمل المناخي وضرورة إطلاق التزامات عالمية أوسع مدى وأعمق في التأثير للحد من تداعيات التغير المناخي.

وزار الوفد ضمن مشاركته في أعمال القمة جامعة المحيط الهادئ، وألقى معالي الدكتور الزيودي محاضرة حول عدد من القضايا المناخية العالمية، استعرض خلالها تجربة الدولة في التعامل مع تداعيات التغير المناخي ونشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة محلياً وعالمياً.

وقال معاليه: "إن تداعيات التغير المناخي باتت إشكالية عامة تعاني منها دول العالم أجمع بدرجات متفاوتة، ويمكن ملاحظة هذا الأمر بسهولة في ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات حرائق الغابات المتزايدة التي تشهدها الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية، الأمر الذي يؤكد حجم هذه الإشكالية وتأثيرها على البشرية كافة ".

وأضاف إن دولة الإمارات و على الرغم من شهرتها العالمية كأحد الاقتصادات النفطية إلا أنها تبنت طواعية سياسات ورؤى تدعم الحد من تأثيرات وتداعيات التغير المناخي، ويظهر هذا في دورها البارز في تبنى ونشر حلول الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً، ودعم وتعزيز جهود الحد من تداعيات التغير المناخي ومساعدة الدول والشعوب المتأثرة من هذه التداعيات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت ضمن استراتيجياتها المستقبلية أحد أكثر أهداف الطاقة النظيفة طموحاً عبر استهدافها الوصول بنسبة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المنتج في الدولة إلى 27% بحلول 2021 و50% بحلول عام 2050، ولتحقيق هذه الأهداف أقرت منظومة تشريعية متكاملة كما تستثمر ما يزيد عن 600 مليار درهم.