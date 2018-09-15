الإعصار الهائل "مانكوت" يضرب شمال الفلبين

الشارقة 24 – رويترز:

وصل الإعصار الهائل "مانكوت" إلى اليابسة في شمال الفلبين، يوم السبت، مصحوباً برياح تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وأمطار غزيرة كما سبب انقطاع الكهرباء والاتصالات في بعض المناطق.

ولم ترد أي تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى بعد أن ضرب الإعصار "مانكوت"، وهو من الفئة الخامسة، إقليم كاجايان على جزيرة لوزون الرئيسية في الساعات الأولى من صباح السبت.

ولم تكمل سلطات مكافحة الكوارث حتى الآن تقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار مانكوت، وهو أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا العام، ويحمل رياحاً تبلغ سرعتها القصوى 305 كيلومترات في الساعة.

وقال روجليو سيندينج المسؤول الحكومي في توجويجاراو عاصمة إقليم كاجايان: "تقريباً كل المباني هنا تضررت... لا توجد إمدادات كهرباء... وتعطلت الاتصالات أيضاً".

وأضاف "تلقينا تقارير تفيد باقتلاع أشجار كثيرة وسقوط أعمدة كهرباء تسد الطرق، وهذا يجعل عمليات التطهير صعبة للغاية".