"فلورنس" يصل اليابسة ويغمر "نورث وساوث كارولاينا" بالأمطار

الشارقة 24 – رويترز:

اجتاح الإعصار فلورنس، ولايتي نورث وساوث كارولاينا الجمعة، وحاصرت مياه الفيضانات الناجمة عنه السكان وغمرت جزءاً من بلدة نيو بيرن، وضعفت شدة الإعصار، لكنه ما زال يشكل خطراً وقد تستمر الفيضانات عدة أيام.

وأكد المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار وصل إلى اليابسة عند الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة قرب بلدة رايتسفيل بيتش، المتاخمة لويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة.

وصرح روي كوبر حاكم نورث كارولاينا أن الإعصار سيتسبب في هطول أمطار غزيرة، تؤدي لارتفاع منسوب المياه في جميع أنحاء الولاية عدة أقدام.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنه بحلول صباح الجمعة هطلت أمطار بلغ منسوبها 76 سنتيمتراً على بلدة اتلانتك بيتش الواقعة بسلسلة جبال أوتر بانكس.