رياح عاصفة وأمطار غزيرة تجتاح شمال الفلبين

الشارقة 24 – رويترز:

عمدت السلطات الفلبينية إلى إخلاء المزيد من المناطق الجمعة، ونصحت أكثر من 5 ملايين نسمة في مسار إعصار قوي بضرورة البقاء في منازلهم، مع ترقب هطول أمطار غزيرة، وحدوث أضرار للبنية التحتية والمحاصيل.

ويتوقع أن يجتاح الإعصار القوي "مانكوت"، أقصى شمال الفلبين في وقت مبكر السبت، محملاً برياح سرعتها 205 كيلومترات في الساعة، تصل في ذروتها إلى 255 كيلومتراً في الساعة، وهي سرعة ظل عندها منذ أن اجتاح "ميكرونيزيا" هذا الأسبوع.

ونقلت السلطات أكثر من تسعة آلاف شخص إلى ملاجئ مؤقتة، مع اقتراب الإعصار من إقليمي كاجايان وإيزابيلا المنتجين للأرز، والذرة، حيث من المتوقع أن يصل إليهما بحلول فجر السبت.