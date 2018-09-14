الإعصار فلورنس يضعف ويتراجع إلى الفئة الأولى

الشارقة 24 – رويترز:

أكد المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أن قوة الإعصار فلورنس ضعفت إلى عاصفة من الفئة الأولى على مقياس سافير- سيمبسون لشدة الأعاصير المؤلف من خمس فئات، بتغير بسيط في القوة التي كانت متوقعة له قبل وصوله إلى اليابسة يوم الجمعة.

وأضاف المركز ومقره ميامي أن فلورنس على بعد نحو 95 كيلومتراً شرقي وجنوب شرقي ويلمنجتون في نورث كارولاينا بسرعة قصوى للرياح المصاحبة بلغت 150 كيلومتراً في الساعة.

وتوقع المركز تراجع قوة الإعصار مجدداً خلال الأيام المقبلة مع وصوله إلى اليابسة.

وقال المركز: إن ثمة عواصف ورياحاً بقوة الأعاصير تهدد الحياة على طول ساحل نورث كارولاينا مع تزايد تهديد حدوث فيضانات للمياه العذبة خلال الأيام المقبلة.