الإعصار "فلورنس" يلامس الساحل الشرقي للولايات المتحدة

الشارقة 24 – رويترز:

بدأت زوابع عنيفة وأمواج عاتية تلامس الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع اقتراب الإعصار فلورنس الذي يهدد بهطول أمطار غزيرة وارتفاع مفاجئ لمستوى مياه المحيط الأطلسي، ما قد يؤدي إلى فيضانات وسيول كارثية.

وتوقع المركز الوطني للأعاصير، أن يضرب الإعصار الساحل الجنوبي لولاية نورث كارولاينا غداً الجمعة، ثم ينحرف باتجاه الجنوب الغربي قبل أن يدخل اليابسة يوم السبت، مشيراً إلى أن ذلك الوقت سيسمح بهطول أمطار غزيرة يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 40 بوصة.

وقال مسؤولون إن السلطات أمرت بإجلاء أكثر من مليون شخص من المناطق الساحلية في ولايات نورث وساوث كارولاينا وفرجينيا، وإن آلافاً انتقلوا بالفعل إلى مراكز إيواء.

ووصلت السرعة القصوى لرياح الإعصار إلى 165 كيلومتراً في الساعة بعدما تراجع إلى الفئة الثانية على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس فئات.

ويقع مركز الإعصار على بعد 216 كيلومتراً شرقي منطقة ويلمنجتون في نورث كارولاينا، لكن رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة تضرب حالياً جزر "أوتر بانكس" في نورث كارولاينا.