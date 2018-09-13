دول مناهضة لصيد الحيتان ترفض مساعي اليابان لرفع الحظر عن صيدها

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت دول مناهضة لصيد الحيتان، خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية لصيد الحيتان في البرازيل، رفضها مساعي اليابان لاستئناف عمليات صيدها لأغراض تجارية ورفع الحظر المفروض منذ 32 عاماً.

وخلال الاجتماع اقترحت اليابان إنشاء لجنة معنية "بصيد الحيتان المستدام"، ويشمل ذلك صيدها لأغراض تجارية وصيد مجموعات السكان الأصليين لها من أجل الغذاء.

ووافقت الدول الأعضاء على قيود جديدة على الكميات التي تصطادها مجموعات السكان الأصليين، لكن المناقشات بشأن مقترح اليابان باستئناف صيد الحيتان لأغراض تجارية ستستمر خلال الأسبوع.

وتواجه اليابان معارضة شرسة من دول مثل أستراليا وجماعات مدافعة عن البيئة، تقول إن العودة إلى صيد الحيتان لأغراض تجارية سيدفعها مرة أخرى لتصبح على شفا الانضمام إلى الأنواع المهددة بالانقراض.