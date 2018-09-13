الإعصار "فلورنس" يتراجع إلى الفئة الثانية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





أعلن المركز الأميركي للأعاصير أنّ الإعصار فلورنس الذي يتقدّم باتّجاه الساحل الشرقي للولايات المتحدة خسر بعضاً من قوتّه الأربعاء، وتراجع درجة واحدة إلى إعصار من الفئة الثانية، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ العواصف والأمطار التي سيتسبّب بها الإعصار ستخلّف أضراراً جسيمة.

وقال المركز في أحدث نشرة عن سير الإعصار إن "فلورنس هو الآن إعصار من الفئة الثانية على سلّم سافير-سيمبسون" الذي يتألّف من 5 فئات تصاعدية، مشيراً إلى أن الإعصار سيصطحب معه رياحاً تصل سرعتها إلى 175 كلم/ساعة.

ومع اقتراب فلورنس من الساحل الشرقي للولايات المتّحدة يواصل سكان المناطق المهدّدة استعداداتهم لمواجهة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي سيتسبب بها.

وأصدرت السلطات أوامر إجلاء 1,7 مليون شخص في كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا.