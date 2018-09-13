السيول في السودان تتسبب في تشريد 10 آلاف أسرة

من فيضانات السودان، أرشيفية

الشارقة 24 – وام:

غمرت السيول والأمطار خلال اليومين الماضيين، ثلاث محافظات سودانية، ودمرت 33 قرية كلياً وجزئياً، مما تسبب في تشريد 10 آلاف أسرة بحسب السلطات السودانية.

وقال والي ولاية القضارف ميرغني صالح، إن الأمطار والسيول الجارفة غمرت محليات المفازة والحواتة والفاو بالمياه بشكل كامل، ودمرت آلاف الحقول الزراعية وتسببت في نفوق آلاف رؤوس الماشية بالولاية.

وشدد الوالي على أن التحدي الأكبر حالياً يتمثل في توفير المأوى للمواطنين المتضررين.

وتشهد معظم الولايات السودانية منذ 22 يونيو الماضي سيولاً وأمطاراً غزيرة أدت إلى انهيار منازل ومرافق حكومية وقطع بعض الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن السودانية.

كانت السلطات السودانية قد طالبت الخميس الماضي القاطنين على ضفتي النيل الأزرق بأخذ إجراءات السلامة والحيطة، بعد تجاوز منسوبه عند الحدود الإثيوبية مستويات الفيضان بحوالي 109 مليارات متر مكعب.