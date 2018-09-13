إجلاء مليوني شخص على ساحل الأطلسي تحسباً لإعصار "فلورنس"

الشارقة 24 – رويترز:

حثت الوكالة الاتحادية لإدارة المواقف الطارئة المواطنين في مناطق الإخلاء على طول الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأميركية على اتباع أوامر الخروج قبل الوصول المتوقع لإعصار "فلورنس".

وتشمل عمليات الإجلاء الجماعية ولايتي ساوث كارولينا ونورث كارولينا، فيما يستعد الملايين من الأشخاص في المنطقة الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة المطلة على المحيط الأطلسي للإعصار، وهو عاصفة من الفئة الرابعة التي من المتوقع أن تبلغ اليابسة مساء غداً الخميس.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن العاصفة تقع على بعد 850 كيلومتراً جنوب غرب كيب فير في نورث كارولينا، وتتحرك باتجاه غرب الشمال الغربي بسرعة 28 كيلومتراً في الساعة.

وسوف يتحرك مركز الإعصار فلورنس بين بيرمودا وجزر البهاما اليوم الأربعاء.