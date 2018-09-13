من الفئة الرابعة

إجلاء مليوني شخص على ساحل الأطلسي تحسباً لإعصار "فلورنس"

  • الخميس 13, سبتمبر 2018 في 1:36 ص
  • جانب من عمليات الإجلاء الجماعي
    جانب من عمليات الإجلاء الجماعي
بدأت السلطات الأميركية اعتباراً من أمس الثلاثاء، ترتيبات الإجلاء الجماعي لأكثر من مليون من السكان في المدن والمناطق الواقعة بمحاذاة ساحل الأطلسي، وذلك تأهباً لوصول الإعصار "فلورنس" من الفئة الرابعة غداً الخميس إلى السواحل الشرقية للولايات المتحدة الأميركية.
الشارقة 24 – رويترز:
 
حثت الوكالة الاتحادية لإدارة المواقف الطارئة المواطنين في مناطق الإخلاء على طول الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأميركية على اتباع أوامر الخروج قبل الوصول المتوقع لإعصار "فلورنس". 
 
وتشمل عمليات الإجلاء الجماعية ولايتي ساوث كارولينا ونورث كارولينا، فيما يستعد الملايين من الأشخاص في المنطقة الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة المطلة على المحيط الأطلسي للإعصار، وهو عاصفة من الفئة الرابعة التي من المتوقع أن تبلغ اليابسة مساء غداً الخميس.
 
وقال المركز الوطني للأعاصير، إن العاصفة تقع على بعد 850 كيلومتراً جنوب غرب كيب فير في نورث كارولينا، وتتحرك باتجاه غرب الشمال الغربي بسرعة 28 كيلومتراً في الساعة. 
 
وسوف يتحرك مركز الإعصار فلورنس بين بيرمودا وجزر البهاما اليوم الأربعاء.