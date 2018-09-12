"صخور الجوع" في نهر إلبه بتشيكيا تشكو الجفاف

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

منذ أكثر من قرن من الزمن، حين كان انحسار منسوب نهر إلبه الذي يخترق مدينة ديتشين التشيكية يحول دون إبحار قوارب الصيد فيه، كانت المياه تنحسر عن صخرة نُقشت عليها في العام 1904 عبارة "إن كنت قادراً على رؤيتي، عليك أن تبكي".

حين تظهر تلك الصخرة للعيان، فإن ذلك يعني أن النهر انحسر إلى مستوى تصبح معها حياة السكان الذين يعتاشون على الصيد والنقل النهري أمراً صعباً.

وفي عهود الجفاف، كان الصيّادون وسائقو القوارب ينقشون على الصخور تواريخ تلك السنوات العجاف، بحسب ما يروي فلاستيميل بوزوريك مدير متحف مدينة ديتشين، الواقعة شمال براغ على بعد 20 كيلومتراً من الحدود مع ألمانيا، والبالغ عدد سكانها 50 ألف نسمة.

ومن هنا أطلق على هذه الصخور اسم "صخور الجوع"، وتعود أقدم النقوش من هذا النوع إلى العام 1616.

يبلغ عمق نهر إلبه 3 أمتار عادة، وفي المواسم التي ينحسر فيها متراً و60 سنتيمتراً، تظهر الصخرة الشهيرة التي تدعو السكان إلى أن يندبوا حظّهم.

وباتت هذه الصخرة تظهر للعيان أكثر من 100 يوم في السنة.