خطة يابانية طارئة تحسباً لثوران بركان "فوجي"

الشارقة 24 – وام:

بدأت الحكومة اليابانية دراسة التأثيرات التدميرية التي يمكن أن تصيب 5 محافظات يابانية بينها العاصمة طوكيو في حال ثوران بركان جبل فوجي، وخاصة انتشار وسقوط الرماد البركاني الكثيف بارتفاع 16 سنتمتراً.

وأعلنت الحكومة أن المجلس المركزي لإدارة الكوارث بدأ بدراسة سيناريوهات سرعة ونطاق تساقط الرماد البركاني وحجم ذرات الرماد واتجاه الرياح وطول مدة ثوران البركان وتأثيره على البنية التحتية في قطاعات النقل والكهرباء والمياه، في حال ثوران بركان فوجي، والخطوات اللازمة للتخلص من الرماد المتساقط وتخزينه.

وجبل فوجي أعلى قمة في اليابان بارتفاع 3776 متراً ويقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من وسط طوكيو، وهو من بين الوجهات السياحية الأكثر شعبية في اليابان، وفوجي في الأصل بركان نشط تعرض لعدد من الانفجارات الرئيسية حسب السجلات التاريخية التي أشارت إلى ثورانه في عام 1707 لمدة 16 يوماً حيث تراكم الرماد البركاني بسماكات مختلفة في محافظات طوكيو وتشيبا وكاناغاوا، إضافة لمحافظات ياماناشي وشيزوكا التي يقع فيها الجبل، ولم يثر البركان منذ ذلك الحين مع عدم ملاحظة وجود علامات على نشاط بركاني فعال منذ الستينيات.