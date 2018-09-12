الاتحاد الأوروبي يدعم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030

الشارقة 24 – رويترز:

دعم مشرعو الاتحاد الأوروبي قانوناً طموحاً يهدف إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات العادية والسيارات الفان بنسبة 45 % بحلول 2030، لتبدأ بذلك مرحلة من المعارك الشرسة مع الحكومات المحلية.

ومسودة اللوائح التي أقرتها لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي ستضع أيضاً هدفاً مؤقتاً لتخفيض الانبعاثات بنسبة 20 % بحلول 2025.

وتراجع اللجنة مسودة الأهداف المبدئية للمفوضية الأوروبية التي تقضي بتخفيض الانبعاثات بنسبة 15 % بحلول 2025 وبنسبة 30 % بحلول 2030 بالمقارنة بمستويات 2021.

وإذا وافق البرلمان الأوروبي على الهدف بالكامل الشهر المقبل، فسيدخل مشرعو الاتحاد الأوروبي في محادثات صعبة مع حكومات الدول الأعضاء بالتكتل من أجل وضع قانون نهائي، إذ أن الدول التي لديها صناعة سيارات ضخمة تخشى من أن اللوائح الأكثر صرامة قد تأتي على حساب النمو وفرص العمل.

وتهدف اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي إلى مساعدة التكتل على تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 % على الأقل لما دون مستويات 1990 بحلول 2030.

وستضع اللوائح نظاماً ائتمانياً لشركات تصنيع السيارات، لتشجيعها على طرح سيارات كهربائية وفرض غرامات على تخطي حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.