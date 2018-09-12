الجيش الأميركي يبدي استعداده للمساعدة في مواجهة الإعصار "فلورنس"

الإعصار فلورنس في المحيط الأطلسي في صورة من المحطة الفضائية الدولية

الشارقة 24 – د.ب.أ:





أبدى الجيش الأميركي استعداده للمساعدة في مواجهة آثار الإعصار فلورنس الذي يتوقع أن يضرب البلاد خلال الساعات القادمة.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" في بيان نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن الجيش يعمل على ضمان إتاحة الموارد اللازمة في المناطق المتضررة.

وبدأت عمليات الإجلاء الجماعي، الثلاثاء، في ولاية ساوث كارولينا، حيث تتأهب المناطق الساحلية في جنوب شرقي البلاد لهبوب الإعصار.

ومن المتوقع أن يضرب فلورنس، الذي تحول إلى عاصفة من الفئة الرابعة، سواحل الولايات المتحدة مساء الخميس.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الخطر سيأتي في البداية من الفيضانات، حيث يتوقع هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 38 إلى 50 سنتيمتراً.