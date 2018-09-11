ترامب يعلن الطوارئ في كارولينا الشمالية والجنوبية

جانب من استعدادات السكان لمواجهة تداعيات الإعصار في كارولینا الجنوبیة

الشارقة 24 – كونا:

أعلن الرئیس الأميركي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولایتي كارولینا الشمالیة والجنوبیة، على خلفیة إعصار فلورنس.

وقال متحدث باسم البیت الأبیض، یوم الثلاثاء، في تصریحین منفصلین: إن ترامب أمر بتوفیر مساعدة فدرالیة لتعزیز استعدادات الولایتین للعاصفة، إذ ستقوم وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفدرالیة لإدارة الطوارئ، بتنسیق جھود الاستجابة للإعصار، التي تھدف إلى التخفیف من معاناة السكان، وتقدیم المساعدة اللازمة لتدابیر الطوارئ المطلوبة.

وأضاف أن الوكالة الفدرالیة لإدارة الطوارئ مخولة بتحدید وتعبئة وتقدیم المساعدات للولایات، من معدات وموارد حسب تقدیرھا للتخفیف من آثار حالة الطوارئ.

وتضاعف إعصار فلورنس سریعاً، إذ أصبح إعصاراً رئیسیاً من الفئة الرابعة، ومن المحتمل اندافعه تجاه الساحل الشرقي للولایات المتحدة، بحلول یوم الخمیس المقبل.

وتوقعت التقاریر، أن یتسبب فلورنس بریاح عاتیة مدمرة وھطول أمطار غزیرة في المنطقة، بالإضافة إلى عاصفة استوائیة قویة، مساء الأربعاء.

بدوره، أمر محافظ ولایة كارولینا الجنوبیة ھنري مماستر، بإجلاء جمیع سكان الولایة، على طول الساحل قبل وصول الإعصار.